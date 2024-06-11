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مشهد صادم.. عريس يعنف عروسه ويسحلها يوم زفافها!

11
JUNE
2024
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في مشهد صادم، وفي ليلة العمر وأمام الحضور من الأسرتين، أقدم عريس مصري على تعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يظهر عريس يحكم قبضته على ذراع عروسه ويدفعها بغضب أمام الحضور، قبل أن تسقط العروس أرضا على ركبتيها، ليستمر العريس في دفعها بالقوة وسحلها على الأرض.

وبدلا من أن يمد يده لعروسه ليساعدها على النهوض، ترك العريس عروسه مرمية على الأرض بفستان زفافها وذهب ليجلس في الكوشة، وظهرت عليه ملامح الغضب الشديد، بينما هرع عدد من السيدات والحضور إلى العروس الملقاة على الأرض لمساعدتها على النهوض.

وبينما الأجواء ساخنة ومتوترة، أقدم شاب على ضرب العريس، لتنشب بعدها مشاجرة واشتباك جسدي بينه وبين عدد من المعازيم.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وأحدث حالة من الغضب تجاه العريس وطريقة تعامله مع عروسه في ليلة العمر.

وتساءل البعض عن السبب الذي يدفع عريسا لمثل هذا الفعل الصادم، بينما قال آخرون إنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق يدفع عريسا لضرب وإهانة عروسه بمثل هذه الطريقة.

عبر كثيرون عن صدمتهم من المشهد الدرامي بامتياز، وتمنى البعض لو أن هذه الزيجة تنتهي عند هذا الموقف المخزي ولا ينتهي الموقف بالتصالح، وكأن شيئا لم يحدث، غير أن البعض أفاد أن الزوجة غادرت مع زوجها إلى منزل الزوجية بعد انتهاء الزفاف.

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