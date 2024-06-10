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مفتي سلطنة عمان يدعو جميع المسلمين "للإنفاق من حر أموالهم لإمداد الفلسطينيين في غزة بالقوت والسلاح"

10
JUNE
2024
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دعا مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي في بيان له، جميع المسلمين "للإنفاق من حُرِّ أموالهم لإمداد الفلسطينيين في غزة بالقوت والسلاح".
 
وجاء في بيان نشره حساب أحمد بن حمد الخليلي على منصة "إكس": "أجمل مواساتنا وأحر تعازينا وأخلص دعائنا للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما أهل غزة في المصاب الجلل الذي رزئنا به جميعا نتيجة الغدر الصهيوني الوحشي، الذي ارتكبه في أرض غزة العزيزة وأودى بالرجال والنساء والأطفال، كما أودى ببعض الأسرى فعزاؤنا لأنفسنا ولهم، وتهانينا للشهداء الأبرار، تقبلهم الله ورفع درجاتهم، وأخزى الله العدو الغادر، وجعله عبرة للناس".
 
وأضاف الخليلي: "وإنا لنتفاءل مع هذا بالنصر العزيز والفتح القريب فتلك سنة الله في خلقه".
 
وتابع: "ومع هذا، فإننا ندعو جميع المسلمين - ولا سيما في هذه الأيام المباركات-  للإنفاق من حُرِّ أموالهم على الشعب الفلسطيني المنكوب، خصوصا أهل غزة، لإمدادهم بالقوت والسلاح وسائر تكاليف الحياة، فإن النفقة في هذا أصبحت متعينة على كل مسلم".
 
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عملية استعاد فيها 4 رهائن من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
وأكدت حركة "حماس" تعليقا على استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، أن "المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم".
 
وأضافت في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "في جريمة وحشية، تؤكد طبيعة هذا الكيان الفاشي المجرم المارق عن قيم الحضارة والإنسانية، أقدم جيش الاحتلال الإرهابي اليوم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء، تركزت في مخيم النصيرات للاجئين، وامتدت إلى باقي مناطق المحافظة الوسطى، وأدت إلى ارتقاء وإصابة المئات من الشهداء والجرحى، وتدمير أحياء سكنية في تصعيد متوحش لحرب الإبادة التي ينفذها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
روسيا اليوم
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