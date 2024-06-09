السفير غملوش: اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين رسالة مهمة الى المجتمع الدولي

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رأى السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، أن "السجن المفتوح الذي يقبع فيه الشعب الفلسطيني منذ عقود والمجازر التي ترتكبها اسرائيل في غزة منذ 8 اشهر والتي ادت الى استشهاد وجرح الالاف وتشريد الاطفال وتدمير المنازل والممتلكات على رأس ساكنيها، واخرها المجزرة التي حصلت امس في النصيرات، شكلت مأساة إنسانية دفعت ببعض الدول في خطوة غير مسبوقة الى الاعتراف بدولة فلسطين ".

وقال: "استنادا لبيانات السلطة الفلسطينية واعلانات أصدرتها اخيرا حكومات في العالم، اعترفت 146 دولة من اجمالي193 دولة في الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية، ما يؤشر الى ان السبحة ستكر، خصوصا بعد تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن يجب ان يحصل في لحظة مفيدة"،



ولفت الى انه "مهما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن الدولي لمنع صدور قرار يهدف الى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية فهي لن تنجح بذلك، خصوصا بعد التظاهرات التي نظمها الرأي العام العالمي تنديدا بالمجازر التي يتعرض لها ابناء غزة، بعدما ضربت اسرائيل عرض الحائظ بكل الدعوات التي وجهتها اليها الدول بضرورة وقف هذه الحرب".

وتابع: "ان الخطوة التي قامت بها بعض الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، سيكون لها تداعيات ايجابية على مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي اعترفت بها، بما في ذك فتح باب التعاون في مختلف المجالات، كما ستؤدي الى جذب الاستثمارات والمساعدات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري وفتح الاسواق امام المنتجات الفلسطينية".



وختم غملوش: "اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين رسالة مهمة الى المجتمع الدولي حول ضرورة انهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط".