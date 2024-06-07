غوتيريش ادرج إسرائيل على "قائمة العار" لعدم احترامها حقوق الأطفال في النزاعات وهي "مصدومة"

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أعلنت إسرائيل أنها أخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبدية "صدمتها واشمئزازها" من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية حزيران الجاري، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية "



وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان "إنّه قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ حماس. الشخص الوحيد الذي تم وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام، عار عليه!".

وبحسب اعلام العدو فإن "غوتيريش أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".