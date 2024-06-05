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تزامنا مع الحج.. "طلاء أبيض" لتبريد محيط مسجد نمرة

5
JUNE
2024
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أنهت الهيئة العامة للطرق السعودية، الأربعاء، طلاء الأسطح الإسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة.
 
وتعمل التقنية الحديثة، التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.
 
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة، حيث كانت العام الماضي التجربة ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة، ونجحت التجربة بخفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، حيث تم هذا العام توسع التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بحول 25 ألف متر مربع.
 
وأشار إلى أن آلية تبريد الطرق، تجري علميًا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، رغبةً في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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