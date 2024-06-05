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مجلس الحرب سيطالب بضمانات أميركية لمواصلة القتال بهذه الحالة

5
JUNE
2024
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الحرب ستطالب بضمانات أميركية بالسماح بمواصلة الحرب ضد حماس إذا انتهكت الحركة اتفاق الرهائن.
 
وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولا حكوميا قال إن القرار الإسرائيلي بالإجماع من المرجح أن يقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
 
وكانت مصادر مصرية قد أفادت يوم الثلاثاء، بأن وفدا أمنيا مصريا سيجتمع مع نظرائه القطريين والأميركيين في الدوحة اليوم الأربعاء في مسعى لإحياء مفاوضات التهدئة.
 
وأضافت المصادر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.
 
واتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الثلاثاء إسرائيل بالسعي إلى مفاوضات مفتوحة "بدون سقف زمني"، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا يُمكن القبول باتفاق لا يضمن وقفا لإطلاق النار.
 
وجاءت هذه التصريحات في حين أعلنت قطر المنخرطة في وساطة بين إسرائيل وحماس، أنها تنتظر "موقفا واضحا" من الدولة العبرية حيال مقترح الهدنة في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.
 
وتراوح المفاوضات التي تجرى بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر مكانها منذ نهاية هدنة استمرت أسبوعا وأتاحت الإفراج عن عشرات الرهائن في نهاية نوفمبر في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
 
وتوقفت المفاوضات في أوائل مايو عندما بدأت إسرائيل عملياتها البرية في رفح في جنوبي قطاع غزة.
 
وفي محاولة لتنشيط المحادثات، عرض بايدن الجمعة ما قال إنه مقترح إسرائيلي لإنهاء الحرب على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق عملية واسعة لإعادة إعمار القطاع.
 
وفشلت المقترحات السابقة التي قدمها الوسطاء بسبب اشتراط حماس أن يشمل أي اتفاق وقفا دائما للإطلاق النار، في حين قالت إسرائيل إنه يجب السماح لها بمواصلة عملياتها العسكرية التي تستهدف المجموعات الفلسطينية المسلحة.
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