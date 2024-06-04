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الجيش الإسرائيلي يقتل 6 في غزة و5 في الضفة الغربية

4
JUNE
2024
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يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال القصف والغارات في قطاع غزة لليوم 242، حيث استهدفت طائرات حربية إسرائيلي أحياء في مدينة غزة أدت إلى مقتل 6 على الأقل، فيما قتلت قوات إسرائيلية 5 فلسطينيين في طولكرم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
 
تفصيلا، انتشلت فجر اليوم الثلاثاء، جثامين 3 مواطنين قضوا في استهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة.
 
وأقادت مصادر محلية باستهداف غارات إسرائيلية الأحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.
 
كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
وقالت "وفا" إن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت المدفعية الاسرائيلية محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.
 
وفي وقت سابق فجر اليوم، قتل 3 مواطنين وجرح آخرون، بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
 
 
 5 قتلى في الضفة
 
قتل مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، غربي مدينة طولكرم، بحسب ما أكدت وكالة "وفا".
 
وأكد مصدر أمني مقتل الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.
 
وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار صوب أحد المركبات عند حاجز عسكري غرب المدينة، ومنعت وصول مركبات الإسعاف من الوصول الى المكان.
 
وأفادت "وفا" باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث تمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.
 
واضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت احدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول اليها، حيث تبين في وقت لاحق مقتل شابين كانا بداخلها.
 
وفي نابلس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة.
 
وكان الجيش الإسرائيلي داهم مساء الاثنين المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشر في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل.
 
وأعقب ذلك مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد بجروح.
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