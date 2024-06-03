الرئاسة الفلسطينية ترد على خامنئي: تصريحات تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني

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اعتبرت الرئاسة الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني "ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، وذلك ردا على تصريحات للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



وكان خامنئي قد ذكر أن الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وقع "في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة".



وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأرض الفلسطينية لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".