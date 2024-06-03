لابيد: فليوافق نتنياهو على صفقة الأسرى ويرسل وفدا لمصر

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وسط الجدل المحتدم الدائر في إسرائيل حول قبول مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته للحكومة من أجل الموافقة عليها.

وأكد التزامه بتوفير "شبكة أمان سياسية" لحكومة بنيامين نتنياهو المهددة بانفراط عقدها، لتنفيذها .

كما أوضح في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس اليوم أن "على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اقتراح نتنياهو بشأن غزة"، في إشارة إلى الخطة السياسيةالتي عرضها بايدن.

التفاصيل النهائية

إلى ذلك، حث المجلس الوزاري على إرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع التفاصيل النهائية على المقترح، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأنفاق، في دلالة على أماكن تواجدهم داخل قطاع غزة.

وكرر عرضه بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية تحميه.