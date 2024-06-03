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دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا

3
JUNE
2024
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أعلنت السلطات التونسية حظر ارتداء الطلبة للكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا المقررة الأربعاء المقبل، وأكدت في الوقت ذاته دعمها للقضية الفلسطينية.
 
وأكدت وزارة التربية التونسية في بيان الأحد أنه "يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان".
 
واعتبرت الوزارة أن "هناك محاولة لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية أو توظيفها لارتكاب الغش المقنع يطبق عليه القانون".
 
ودعت الوزارة الأولياء إلى تفهم الموقف وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان "للنأي أنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظا على مصداقية شهاداتنا العلمية".
 
وجاء بيان الوزارة تعليقا على حملة أطلقها ناشطون تحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا، تعبيرا عن التضامن مع فلسطين ومع نظرائهم الطلبة في قطاع غزة.
روسيا اليوم
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