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السودان.. القبض على الوالي السابق لولاية كسلا بتهمة خطيرة

3
JUNE
2024
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ألقت السلطات السودانية القبض على الوالي السابق لولاية كسلا محمد موسى عبد الرحمن، وذلك على خلفية بلاغ بتهمة تزوير متعلقة بمساحة في السوق الشعبي قبالة جامعة الشرق الأهلية.
 
وذكر الشاكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المتهم، الوالي السابق، قد خصص قطعة أرض بناء على خطاب مزور من المجلس السيادي.
 
وقد كشف خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عن جريمة تزوير كبرى لم تشهدها ولاية كسلا من قبل وتصدرت العناوين.
 
وتعود تفاصيل القضية إلى مخاطبة المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة لمجلس السيادة بخصوص القطعة رقم 257 الواقعة غرب مدينة كسلا بالقرب من جامعة كسلا الأهلية، والتي تم التصديق عليها لجمعية الأمل الخيرية. وقد رفض مجلس البجا هذا الأمر، معتبرين أن الأرض تعود ملكيتها إلى مواطنين أصليين من كسلا.
 
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة في محلية كسلا قرارا بمنع السفر لوالي كسلا السابق، وذلك بناء على الدعوى الجنائية رقم 939 لعام 2024 تحت المادة 47 من الإجراءات، في القسم الأوسط بكسلا.
روسيا اليوم
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