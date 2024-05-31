مصدر مصري ينفي الاتفاق مع إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح

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نفى مصدر مصري، الخميس، صحة الأخبار التي تم تداولها بخصوص وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وقال مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح".

وأكد المصدر تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر، وجود اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

من جهة أخرى قال ثلاثة مسؤولين، أميركيين وإسرائيليين، إن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين اميركيين ومصريين وإسرائيليين في القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث إعادة فتح معبر رفح، ووضع خطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ومنذ 6 مايو الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، تسبب بنزوح 810 آلاف فلسطيني، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).