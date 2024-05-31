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مقتل شخص وإصابة 8 في هجوم بسكين في المغرب

31
MAY
2024
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اهتزت مدينة الدار البيضاء وسط المغرب، الخميس، على وقع جريمة راح ضحيتها شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة، بعد تعرضهم لعملية طعن في الشارع العام.
 
وسادت حالة من الرعب وسط سكان منطقة البرنوصي بالدار البيضاء بعد إقدام المتهم باستهداف ضحاياه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
 
وإثر هذه الجريمة اضطر رجل أمن لاستخدام سلاحه الوظيفي، لإيقاف الشخص البالغ من العمر 29 سنة، والذي كان في حالة تخدير متقدمة.
 
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المشتبه وهو يهدد المارة بسكين أبيض كما هدد رجال الأمن بنفس السلاح ولم يستجب لدعوات تسليم نفسه.
 
وحسب مصدر لموقع "le 360" المحلي، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت إقدام المتهم، الذي كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية، على تعريض 9 أشخاص لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح.
 
وقد اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر وضبط المعني بالأمر، الذي تم نقله رفقة الضحايا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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