living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بمسدس "بلاستيكي".. سطو مسلح على بنك!

30
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام أحد اللصوص في الأردن بتنفيذ عملية سطو مسلح بمسدس "بلاستيكي" على بنك في منطقة ماركا بعمّان وأخذ مبلغ 6 آلاف دينار (19544 دولاراً أميركياً)، إلا أن فرحته لم تكتمل بعد أن تم ضبطه خلال ساعات قصيرة.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أن العاملين في إدارة البحث الجنائي وإقليم العاصمة تمكّنوا خلال ساعات فقط من إنهاء التحقيق وكشف ملابسات ومرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت عصر الأربعاء، على فرع بنك في منطقة ماركا في العاصمة والقبض عليه.

مسدس بلاستيكي
في التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لـ"العربية.نت" إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان ظهر الأربعاء بقيام شخص مجهول بالدخول لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا وسلب مبلغا ماليا (6 آلاف) دينار تقريبا، تحت التهديد والفرار من المكان.

وأشار إلى أنه فور تلقّي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، شكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شرق عمان والمختبر الجنائي ، إذ عملوا ضمن سياقات تحقيقية متعددة ابتداءً من مسرح الجريمة وتمكّنوا من خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة.

كما أكد أنه جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بالتخطيط وارتكاب الجريمة باستخدام سلاح بلاستيكي، فيما ضُبط بحوزته معظم المبلغ المسلوب 5720 دينارا.


العقوبة المتوقعة
وستحيل مديرية الأمن العام الأردنية، مرتكب جريمة السطو على البنك بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن عقوبة مرتكب جريمة السطو ستصل للحبس مدة 15 عاما.

كما أكد أن محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص سطا على بنك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   