بمسدس "بلاستيكي".. سطو مسلح على بنك!

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قام أحد اللصوص في الأردن بتنفيذ عملية سطو مسلح بمسدس "بلاستيكي" على بنك في منطقة ماركا بعمّان وأخذ مبلغ 6 آلاف دينار (19544 دولاراً أميركياً)، إلا أن فرحته لم تكتمل بعد أن تم ضبطه خلال ساعات قصيرة.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أن العاملين في إدارة البحث الجنائي وإقليم العاصمة تمكّنوا خلال ساعات فقط من إنهاء التحقيق وكشف ملابسات ومرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت عصر الأربعاء، على فرع بنك في منطقة ماركا في العاصمة والقبض عليه.

مسدس بلاستيكي

في التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لـ"العربية.نت" إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان ظهر الأربعاء بقيام شخص مجهول بالدخول لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا وسلب مبلغا ماليا (6 آلاف) دينار تقريبا، تحت التهديد والفرار من المكان.

وأشار إلى أنه فور تلقّي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، شكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شرق عمان والمختبر الجنائي ، إذ عملوا ضمن سياقات تحقيقية متعددة ابتداءً من مسرح الجريمة وتمكّنوا من خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة.

كما أكد أنه جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بالتخطيط وارتكاب الجريمة باستخدام سلاح بلاستيكي، فيما ضُبط بحوزته معظم المبلغ المسلوب 5720 دينارا.



العقوبة المتوقعة

وستحيل مديرية الأمن العام الأردنية، مرتكب جريمة السطو على البنك بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن عقوبة مرتكب جريمة السطو ستصل للحبس مدة 15 عاما.

كما أكد أن محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص سطا على بنك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.