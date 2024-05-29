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قصف إسرائيلي يستهدف فجر اليوم خان يونس غزة والنصيرات

29
MAY
2024
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قتل عدد كبير من الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على مناطق في خان يونس ومدينة غزة والنصيرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
وقال وكالة "وفا" إن عددا كبيرا من الفلسطينيين قتلوا وجرحوا، في قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم، استهدف منطقة معن في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
وفي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، قتل عدد من المواطنين في استهداف الطيران الإسرائيلي لمنازل المواطنين قرب عيادة الحكومة.
 
كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، عدد من المنازل في منطقة أرض المفتي، شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.
 
وكان قصف إسرائيلي على منطقة رفح قد خلف أكثر من 20 قتيلا فلسطينيا أمس.
 
ويأتي ذلك، بالتزامن مع نفي الجيش الإسرائيلي، تورطه في قصف المنطقة الإنسانية الواقعة غرب رفح، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول هجوم على رفح بأنه "خطأ مأساوي"، وهو "الخطأ" الذي تكرر أكثر من مرة.
 
من جهتها، وصفت السلطة الفلسطينية ما حدث بأنه "مجزرة".
 
فقد قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
 
وأضاف أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب هذه الأفعال بسبب دعمها من الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة توفر الدعم الكامل لإسرائيل لتستمر في استهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية.
 
واعتبر أبو ردينة في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، أن الدعم الأميركي شجع إسرائيل على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.
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