انتخاب جنرال سابق زعيما جديدا لحزب العمل الإسرائيلي

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قال حزب العمل الإسرائيلي المنتمي إلى يسار الوسط إنه انتخب يائير جولان زعيما جديدا له، وهو جنرال سابق حظي بإشادة واسعة لإنقاذه أشخاصا خلال هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وحصل يائير جولان، عضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس اليساري، على 95 بالمئة من أصوات الحزب.

ونال جولان ثناء كبيرا في إسرائيل بعد أن هرع من تلقاء نفسه إلى المنطقة المحيطة بغزة في صباح هجوم السابع من أكتوبر وأنقذ أشخاصا من مهرجان موسيقي اجتاحه مسلحو حماس في هجوم مميت دفع إسرائيل إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق لا تزال مستمرة.

وبعد أن كان ذات يوم قوة مهيمنة على الساحة السياسية الإسرائيلية، لم يحصل حزب العمل إلا على أربعة مقاعد فقط في انتخابات عام 2022 التي فاز فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بولاية سادسة غير مسبوقة.

وفي فيديو الحملة الانتخابية، قال جولان إن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في مسارها الحالي و"معا يمكننا إنشاء إسرائيل حرة وديمقراطية وقوية". ودعا الناخبين للانضمام إلى "رحلة لإنقاذ الدولة".