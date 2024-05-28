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زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول حادثة تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي والجيش المصري:

1. لدى إسرائيل توثيق واضح للحادثة، شوهد فيه جندي مصري وهو يطلق النار على قوات الجيش ومن المحتمل أن يتم نقل الفيديو أيضًا إلى الجانب المصري في إطار التحقيق المشترك، ولم يُطلق النار سوى جندي مصري واحد فقط في الحادثة، دون غيره.

2. وقف الجندي المصري على نقطة مرتفعة بالقرب من محور فيلادلفيا، حيث راقب قوات الجيش من مسافة قريبة حوالي 100-200 متر، وأطلق النار.

3. جرت في اليوم الأخير محادثات عديدة بين مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك ونظرائهم في الجانب المصري، تحاول كل من إسرائيل ومصر إبقاء الحدث "بعيدًا عن الأضواء"، وهناك تفاهم مشترك بين الجانبين اللذين يحاولان إغلاق الحدث.