السودان.. معارك الفاشر تحتدم والممرات الإنسانية أمل العالقين

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قال الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات الدارفورية الرافضة للحرب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المعارك الحالية في الفاشر تحتدم بلا هوادة مما يجعل الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين العالقين هناك والمعرضين لمخاطر كبيرة هو توفير ممرات آمنة لهم في ظل رفض الحلول السابقة التي طرحتها الحركات المحايدة.

وقتل وأصيب المئات منذ اندلاع القتال في المدينة الاستراتيجية والتي تعتبر الوحيدة في إقليم دارفور التي لا يزال للجيش وجود فيها بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أكثر من 90 في المئة من مناطق الإقليم.

أهمية الفاشر واتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع

- تحتضن الفاشر ربع سكان إقليم دارفور البالغ عددهم نحو 6 مليون نسمة والذي يشكل 20 في المئة من مساحة السودان ويضم نحو 14 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.

- تعتبر الفاشر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في الإقليم الذي يربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.

- يتبادل طرفا القتال الاتهامات حول مسؤولية التصعيد الأخير الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة.

- يقول الدعم السريع إن قوات الجيش والحركات المتحالفة معه أجبرته على الدفاع عن نفسه رغم التزامه منذ مارس بعدم التقدم نحو مقر قيادة الجيش في المدينة، استجابة لنداءات دولية ومحلية ومن الإدارة الأهلية وأعيان المنطقة والمنظمات المحلية والدولية حفاظا على أرواح المدنيين.

- الجيش يقول في المقابل إن قوات الدعم السريع هي من بادرت بالهجوم وضربت بالمدفعية أحياء مدنية.

حلول مرفوضة

حمّل الهادي إدريس أطراف القتال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية برفضها للحلول التي طرحتها الحركات المحايدة التي أكد أنها أطلقت مبادرة إنسانية في فبراير الماضي تشمل آليات لمساعدة المواطنين، كما أطلقت مناشدة لطرفي الحرب لفتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات، وتعهدت بتوفير الحماية اللازمة لها وتأمينها حتى تصل إلى المواطنين، إلا أنها لم تجد استجابة.

وبخصوص حماية المدنيين في دارفور، أوضح إدريس أن الحركات المحايدة، طرحت 3 خيارات رفضت جميعها، وهي وقف الحرب عبر اتفاق وقف العدائيات، أو خروج الجيش والدعم السريع من مدينة الفاشر على أن تؤول مسؤولية حفظ الأمن للقوة المشتركة للحركات المسلحة، أو فتح ممرات آمنة تضمن خروج المدنيين من مناطق الاشتباك في المدينة.

وكشف إدريس عن أن الحركات المسلحة التي ما زالت في موقف الحياد تجري ترتيبات لتكوين قوة مشتركة جديدة لحماية المدنيين وحماية القوافل الإنسانية والتجارية وحراسة وتأمين المرافق العامة.

ورأى رئيس الجبهة الثورية أن الحل السلمي لأزمة البلاد يأتي عبر عملية سياسية تخاطب جذور وأسباب النزاع وتؤسس لترتيبات سياسية ودستورية جديدة هو الضامن الوحيد لعدم تقسيم السودان.

مخاوف كبيرة

قتل وأصيب خلال الأسبوعين الماضيين في الفاشر مئات المدنيين، وسط مخاوف من سقوط المزيد من المدنيين ومن أن يؤجج القتال الحالي الصراعات القبلية خصوصا في ظل الانقسامات الكبيرة بين الحركات المسلحة التي تكاثرت بشكل كبير.

وتكمن أبرز المخاوف في التواجد الكثيف للحركات المسلحة التي تمثل مجموعات إثنية مختلفة، والتي ارتفع عددها لأكثر من 87 حركة مقارنة بثلاث حركات فقط عندما اندلعت الحرب الأهلية في العام 2003.

وبعد أن شكلت الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاقية السلام في جوبا في نهاية 2020، ما عرف بـ "القوة المشتركة" لحماية المدنيين في إطار حزمة من الترتيبات الأمنية التي نصت عليها الاتفاقية، انقسمت تلك الحركات بعد الحرب الحالية إلى حركات محايدة وهي الغالبية، فيما أعلنت ثلاث حركات انحيازها للجيش.