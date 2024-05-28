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يديعوت أحرونوت: "محادثات التهدئة" في غزة ستستأنف اليوم

28
MAY
2024
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن التهدئة في غزة ستستأنف اليوم.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في فريق التفاوض قوله إن "نقطة الخلاف الرئيسية بشأن صفقة تبادل الأسرى لا تزال إنهاء الحرب".
 
كذلك أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤولا في فريق التفاوض عبّر عن خشيته من تمسك "حماس" وإصرارها على وقف كافة العمليات في رفح قبل الدخول في أي مفاوضات.
 
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت الإثنين، إن إسرائيل ستسلم الوسطاء، الثلاثاء، مقترحها لصفقة التبادل ووقف القتال مع حركة "حماس".
 
وذكر موقع "إسرائيل 24" أن حركة "حماس" رفضت الانخراط في أي محادثات بخصوص الرهائن لديها، بعد الغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على رفح وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، ليل الأحد.
 
وكان المسؤول في حماس أسامة حمدان، قد قال في مؤتمر صحفي من بيروت، الإثنين، إن "استمرار إسرائيل في المماطلة والغارات الجوية قد يعني أن رهائنها سيعودون مجرد جثث، وربما لن يعودوا أبدا".
 
وأضاف أن "إسرائيل لن تعيد أسراها إلا وفق شروطنا التي عرضناها على الوسطاء".
 
وحمّل القيادي في "حماس" "الاحتلال مسؤولية كل ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بحق المدنيين الفلسطينيين"، وقال إن إسرائيل "تهرب من فشلها في مواجهة المقاومة بارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء".
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