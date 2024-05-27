معلومات إضافية عن الحادث غير العادي في رفح بين الجيشين المصري والاسرائيلي!

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قالت القناة ١٣ الإسرائيلية إنّ "حادثًا غير عادي جرى بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح وإسرائيل تجري تحقيقا."

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين، أنّه "يبدو أن جنود من الجيش المصري أطلقوا النار تجاه جنود الجيش الإسرائيلي مقابل رفح."

وأضافت القناة "الـ13": "الحادث يأتي في ذروة التوتر مقابل مصر، وقد يكون له عواقب سياسية مهمة."

وكشفت: "أطلق جنود من الجيش المصري النار من تلقاء أنفسهم على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة معبر رفح"، وأنّ قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير.