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صحيفة: القبض على الجندي الملثم صاحب "فيديو التمرد" وكشف ماضيه

27
MAY
2024
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كشف موقع "واي نت" الإسرائيلي "ماضي" الجندي الإسرائيلي الملثم والمسلح صاحب "فيديو التمرد" الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ودعا فيه إلى التمرد ضد كبار المسؤولين العسكريين، يوم الأحد.
 
وفي الفيديو الأصلي دعا الجندي إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.
 
وقد تم تداول "فيديو التمرد" منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار ضجة، خصوصا بعد أن أعاد نشره "يائير" نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
ولم يتم الكشف عن هوية الجندي الملثم بعد للعامة.
 
وكانت الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي حددت موقع المشتبه به، وبحسب "واي نت" فإنه يتم استجواب الجندي الملثم من قبل قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
 
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مكان الجندي الاحتياطي بالجيش الإسرائيلي المشتبه بمشاركته في فيديو التمرد، مشيرة إلى أنه ينتظر استجوابه.
 
وأشارت القناة 12 إلى أن الشرطة العسكرية تعرفت على هوية جندي الاحتياط الذي شارك في "فيديو التمرد"، نوهت إلى أنه من المتوقع أن يتم التحقيق معه.
 
ماضي الجندي الملثم
 
ووفقا لموقع "واي نت" فإن هذا الشخص لديه تاريخ في نشر منشورات تحريضية حول غالانت والمتظاهرين خلال احتجاجات الإصلاح القضائي عام 2023.
 
وفي أحد منشوراته على فيسبوك، نشر المشتبه به صورة لغالانت مع التعليق التالي: "أنت لست وزير دفاع. اذهب وبسرعة. أيها الخائن"، وجاء هذا المنشور في أعقاب تصريحات غالانت بأنه يسعى إلى منع استمرار الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
ونشر الجندي الملثم منشورات تنتقد المتظاهرين، أثناء الإصلاحات القضائية في يوليو الماضي، خلال المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة الحالية، شارك هذا الشخص منشورًا يقول: "أدعوكم جميعًا إلى ترك الأرائك وأجهزة التلفزيون والقدوم إلى كابلان يوم الاثنين 17 يوليو بهدف واحد.. لكي يعرف اليسار قوتنا والمواطنين الذين تحملوا أكثر من ستة أشهر من المظاهرات، لقد حان وقت انتهاء الاحتجاجات بأي ثمن.
 
ونشر أيضًا منشورات أخرى تتعلق بالعنف ضد المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، قائلًا: "متى سيستيقظ الناس ويدركون أنه يجب صفعهم عدة مرات وربطهم على جانب الطريق".
 
وحظي الفيديو الأصلي باهتمام كبير بعد أن قام يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمشاركة الفيديو على حسابه في منصة تلغرام.
 
وردا على الفيديو، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس السبت أن نتنياهو "حذر مرات عديدة من مخاطر العصيان والمواقف المتساهلة تجاهه".
 
وأضاف أن "رئيس الوزراء ثابت على موقفه، فهو يرفض رفضا قاطعا أي مظهر من مظاهر العصيان من أي جهة كانت".
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