الجيش الإسرائيلي: هناك حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة الرهائن

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن هناك "حاجة ملحة" للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.

ونقل موقع "والا" العبري، الخميس، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، الذي عقد مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي "يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المختطفين".

وذكر المصدر أن كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض دعوا إلى ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين "ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير وتقديم تنازلات".

وسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن انتقد قبل أيام قليلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر هاليفي حينها أنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة".

كما اتهم مسؤولون عسكريون في عدة مناسبات حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.

وقال موقع "والا"، إن "الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المحتجزين في غزة".