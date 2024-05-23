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هيئة الأركان الإيرانية تنشر التقرير الأولي... ما هي أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني؟

23
MAY
2024
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نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني.

حيث أفادت هيئة الأركان الإيرانية بأنّ مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.

وأضافت: لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية. ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.

عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو. انتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع. لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة. وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

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