فصائل المقاومة تجتمع في طهران: مواصلة الجهاد والنضال بمشاركة كافة جبهات المقاومة!

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اجتمعت فصائل المقاومة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني في العاصمة طهران على هامش مراسم تشييع آية الله رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، انه على هامش مراسم تشييع آية الله رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما، اجتمعت فصائل المقاومة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني في العاصمة طهران.

وجرى خلال هذا الاجتماع تم بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية "طوفان الأقصى" ودور جبهة المقاومة واكد المشاركون على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافةال فصائل وجبهات المقاومة.

وأقيمت صباح أمس في طهران مراسم تشييع جثمان الشهيد آية الله رئيسي وشهداء الخدمة بحضور اعداد غفيرة من ابناء الشعب والمسؤولين المحليين والأجانب.