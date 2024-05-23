تونس.. صدور حكم بالسجن مدة سنة لكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي

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قضت محكمة تونسية الأربعاء بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زويتة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس 6 أشهر من أجل "جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا".

وأوضح المحامي نزار عياد أنه تم إيقاف منوبه الإعلامي برهان بسيس على خلفية عدد من مقاطع تسجيل حصص إذاعية وتلفزية منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2020، إضافة إلى تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضاف المحامي أن النيابة العمومية "اعتبرت ذلك جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".

وأشار المحامي إلى أن المقصود بالغير في قضية منوبه برهان بسيس، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت الأربعاء الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع إحالتهما على المجلس الجناحي وذلك من أجل تهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.