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واشنطن: عمليات إسرائيل في رفح "أكثر استهدافا ومحدودة"

23
MAY
2024
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اعتبر البيت الأبيض الأربعاء أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة "أكثر استهدافا ومحدودة"، لكنه جدد تحذيره لتجنب "الكثير من الموت والدمار".
 
وحذّر الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إسرائيل من أنه سيتوقف عن تزويدها ببعض الأسلحة - وأوقفت إدارته شحنة واحدة تشمل قنابل ضخمة - بعد أن أعرب عن معارضته لهجوم كبير على رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني.
 
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إنه أُبلغ خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع بإدخال "تحسينات" على خططها بشأن رفح من شأنها أن تسمح لها "بتحقيق أهدافها العسكرية مع الأخذ في الاعتبار الضرر الذي يلحق بالمدنيين".
 
وأضاف سوليفان في تصريحات للصحافيين "ما رأيناه حتى الآن في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة كان أكثر استهدافا ومحدودا، ولم يتضمن عمليات عسكرية كبيرة في قلب المناطق الحضرية المزدحمة".
 
لكن المسؤول الأميركي لم يصل إلى حد القول إن إسرائيل عالجت المخاوف الأميركية، مؤكدا أن واشنطن تراقب عن كثب العمليات الإسرائيلية الجارية.
 
وتابع سوليفان قائلا: "لا توجد معادلة رياضية. ما سننظر فيه هو ما إذا كان هناك الكثير من الموت والدمار نتيجة هذه العملية أم أنها أكثر دقة وتناسبا. سنرى ما سيتكشّف".
 
وخلال جلسة استماع في الكونغرس تحدث خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أشادت النائبة سارة جاكوبس بالرئيس بايدن بسبب "خطه الأحمر" بشأن رفح، لكنها قالت إن الجمهور قد لا يفهم أين يقع هذا الخط.
 
ورد بلينكن بأن إسرائيل تستهدف أنفاق حماس المؤدية إلى غزة، مضيفا أن العملية "تهدف بالأساس إلى السيطرة على المنطقة الحدودية، أو على الأقل أجزاء من المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، بهدف إيقاف أنفاق التهريب الموجودة هناك".
 
لكن بلينكن أشار إلى أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح الحدودي أدت إلى وقف المساعدات، مع قلق مصر بشأن أمن السائقين وعمال الإغاثة.
 
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل مكثف مع إسرائيل ومصر" لإعادة فتح المعبر الحدودي.
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