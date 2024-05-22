"وول ستريت جورنال": إسرائيل تعتزم السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر في نهاية هذا الشهر

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نقلت صحسفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين، أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من ممر فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر"، لافتةً الى أن "الجيش المصري زاد عدد قواته في شبه جزيرة سيناء على طول الحدود مع غزة".