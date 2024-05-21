جريمة بشعة تهز مصر.. والأمن يتحرك

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هزت محافظة المنيا في صعيد مصر واقعة مأساوية بقرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال، بعد العثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة بالمقابر.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة فى المدافن، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى منة رفعت محمد، تبلغ من العمر 25 عاما، من قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار.

ووجهت الأجهزة الأمنية بنقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لكشف غموض الحادث، وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها وسؤال أهل المتوفاة، وفحص علاقتها، وآخر مرة ظهرت فيها ملابسات اختفائها قبل اكتشاف الواقعة.

كما كشفت التحريات أنها تغيبت فجأة منذ أيام وأنها من أسرة بسيطة بالقرية، ويشهد لها الجميع بأن لا عداوات لها أو مشكلات مع أحد، وكانت حسنة السمعة والسلوك.

وفي سياق متصل، تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي على صفحات "فيسبوك"، صورة الفتاة المجني عليها، مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث، والتوصل لتفاصيل الواقعة التي أودت بحياة الفتاة.