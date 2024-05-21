living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 9 باقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

21
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، اليوم الثلاثاء، إلى 7 قتلى و9 جرحى، بينهم إصابتان خطيرتان، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
 
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم، وإصابة 8 آخرين بجروح، بينها إصابات خطيرة، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، أن من بين القتلى اخصائي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.
 
وقالت مصادر أمنية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.
 
 وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قوات بدأت "حملة لاحباط الإرهاب في منطقة جنين في الضفة الغربية حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".
 
وفي قطاع غزة، قتل 4 مواطنين، مساء الاثنين، في غارة إسرائيلية على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
 
وبحسب وكالة "وفا" فقد جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   