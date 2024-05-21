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الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثث الرهائن الأربعة في جباليا

21
MAY
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، أنه "تم العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين تم العثور عليهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق تابع لحركة حماس في مخيم جباليا".
 
وأورد البيان "تم العثور على جثث رون بنيامين، يتسحاق جيليرنتر، عميت بوسكيلا وشاني لوك مخبأة في النفق، والمنطقة المحيطة به كانت تحت حراسة حماس".
 
وقُتل كل من شاني لوك، وعميت بوسكيلا، ورون بنيامين، ويتسحاق جيليرنتر خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس في جنوب إسرائيل، وتم نقل جثثهم بعد ذلك إلى قطاع غزة.
 
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، الجمعة الماضي، إن "القوات الإسرائيلية في رفح انتشلت جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين. والقتيلان هما أميت بوسكيلا، 28 عاماً؛ شاني لوك (53)؛ إيتسيك جيليرنتر، 58 عامًا"
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