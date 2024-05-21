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تسريب تسجيل لـ "غالانت": لا دولة فلسطينية وأميركا تفهم ذلك

21
MAY
2024
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نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسريبات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعاته بخصوص الدولة الفلسطينية.
 
وأوضح غالانت في التسجيلات المسربة خلال اجتماع نواب حزب اللكود في الكنيست أن الأمريكيين قد فهموا موقف إسرائيل، قائلا: "الأمريكيون يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية".
 
وأكد أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست ذات أهمية، مضيفا: "اتركوا التصريحات، يفهمون أن هذا ليس عمليا، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك".
 
وقال غالانت "نحن لسنا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف لحكم حماس لغزة.. سيطرة إسرائيل المدنية على غزة.. يعني نحن بحاجة إلى أربع فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما.. آلاف الجنود سيدفعون حياتهم ثمنا على مر السنين".
 
وتابع غالانت "إن الجهد الرئيسي الذي تبذله دولة إسرائيل بشكل عام ومن الناحية الأمنية بشكل خاص، سوف يذهب إلى غزة والأسوأ من ذلك كله، وبما أننا يجب أن نتعامل مع هذه القضية، سيتعين علينا خفض مكانتنا في أماكن بالغة الأهمية "
 
وسبق لوزير الدفاع أن أشار سابقا إلى ضرورة وجود قوة فلسطينية تسيطر على غزة بدلا من إسرائيل.
 
وقال غالانت إنه يجب إيجاد "بديل محلي" ليحكم قطاع غزة بعد هزيمة حماس. وشدد مرارا على أن الخيار الأكثر احتمالا لشكل الحكم في القطاع بعد الحرب هو تعزيز العناصر المحلية.
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