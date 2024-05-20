وزير النقل التركي: لم نتلق أي إشارات من مروحية رئيسي قبل تحطمها

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اشار وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو الى ان "تركيا لم تتلق أي إشارات من المروحية التي تحطمت أمس وهي تقل المسؤولين الإيرانيين".

واوضح ان "المجال الجوي الإيراني يخضع لسيطرة مراقبي الحركة الجوية الأتراك".



وأضاف: "فور تلقينا التقارير الأولى عن المأساة، بدأنا برصدها لأنها كانت تتعلق بدولة مجاورة وتحديدا برئيسها، وإيران تقع ضمن نطاق مسؤولية متخصصينا في البحث والإنقاذ الجوي، لذلك، نحن نتابع جميع الإشارات في الجو والبحر".



وأردف: "في المرحلة الأولى، قمنا برصد ما إذا كانت المروحية تعطي إشارة وأجرينا اتصالا مع الجانب الإيراني، ونعتقد أنه تم إيقاف أو تعطيل نظام الإشارات أو أن المروحية لم تكن مجهزة به، لأننا لم نتلق أي إشارات، وكان يجب علينا رصدها بالتأكيد".



وأكد أن "الطائرة التركية المسيرة هي التي عثرت على حطام المروحية"، وأشار إلى أن "الحادث يثبت أهمية الملاحة".



ويعتقد أوغلو أنه "من السابق لأوانه الحديث عن دلالات إجرامية محتملة في حادث تحطم المروحية، لأن الأمر جار عن كارثة وسط ضباب كثيف".



وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت فجر اليوم أن مسيرة "بيرقدار أكينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيرانيـ بحسب وكالة "نوفوستي".