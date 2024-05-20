إيران: تعيين محمد مخبر رئيساً بالوكالة.. وعلي باقري كني قائماً بأعمال وزارة الخارجية

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أصدر قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، بياناً عزى فيه باستشهاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورفاقه، معلناً الحداد العام لمدة 5 أيام.

كما أعلن السيد الخامنئي تولي نائب الرئيس، محمد مخبر، مهام الرئيس مؤقتاً وفقاً للمادة 131 من الدستور، داعياً إياه، ورئيسيّ السلطة القضائية والتشريعية، للتحضير لإقامة انتخابات رئاسية خلال 50 يوماً.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، تعيين مساعد وزير الخارجية، علي باقري كني، قائماً بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر شدد في وقت سابق على مواصلة طريق الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي من دون أي خلل خلال جلسة استثنائية مع رئيسي السلطتين القضائية والتشريعية.

وقال مخبر إنّ "المصاب أليم وصعب للشعب والحكومة والقيادة ولكن هناك أمرين يجب الانتباه لهما، الأول هو متانة نظام الجمهورية الإسلامية بفضل قيادته وعدم تعرضه لأي خلل في مثل هذه الحوادث. والثاني هو مواصلة إدارة البلاد دون أي تقصير".