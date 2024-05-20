هل من علاقة لاسرائيل بتحطم طائرة رئيسي...!؟

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "لا علاقة لإسرائيل" بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة مروحية كان على متنها، والذي أسفر أيضا عن مقتل مرافقيه، ومن بينهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نكن نحن".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين يمتنعون عن التعليق رسميا على التقارير المتعلقة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني، لكنها لفتت إلى أن "المسؤولين في إسرائيل أوضحوا أنه لا علاقة لها أو تورط في القضية".