تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود ومصادرة كمية وفيرة من "الأقراص المهلوسة" شرق الجزائر

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كشفت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية برج بوعريريج شرق البلاد عن تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود، فيما تم مصادرة كمية وافية من "الأقراص المهلوسة" وتوقيف 5 أشخاص ذوي سوابق

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "مصالح الدرك الوطني تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بولاية برج بوعريريج".

وذكرت أنه "تم توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا، وحجز إجمالي 838200 كبسولة من بريغابالين ذات صنع أجنبي مع حجز شاحنة ومركبة سياحية".

كما تم "حجز مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة وأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، و8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب".

وأكدت المصالح الأمنية أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة".