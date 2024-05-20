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الديوان الملكي يعلن تفاصيل علاج العاهل السعودي

20
MAY
2024
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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
 
وأوضح البيان أن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة".
 
وأضاف: "العاهل السعودي سيخضع لبرنامج علاج بقصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".
 
 وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
 
وجاء في بيان للديوان الملكي: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل".
 
وأضاف: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".
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