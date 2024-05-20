living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صنعها الاتحاد السوفيتي... تعرّف على نوع مروحية رئيس إيران!

20
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرضت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، لحادث في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، في طريق عودتها من زيارة لأذربيجان، وسط احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا، بسبب "خطورة" الحادث، وفق ما ذكره مصدر لوكالة الأنباء الإيرانية "IRIB".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه "لا يمكن مواصلة البحث جويا، بسبب الأحوال الجوية السيئة"، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، أنه "لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر صورة التقطت لطائرة الرئيس الإيراني، وكانت تحمل على متنها الرئيس ووزير خارجيته ومحافظ أذربيجان الشرقية وقائد فريق المرافقة.

وعن المعلومات الخاصة بالطائرة المروحية التي كانت يستقلها الرئيس الإيراني، فهي مروحية من نوع "Mi-171"، وتم تصميمها وصناعتها من قبل الاتحاد السوفيتي، وحلقت لأول مرة عام 1975.

وتتميز المروحية بخصائص الطيران والتشغيل المحسنة والقدرة العالية على البقاء وسلامة الطيران، بالإضافة إلى مجمع أسلحة قوي غير موجه.

وتم تصميم المروحية للقيام بتوصيل الأفراد ونقل البضائع والمواد داخل مقصورة الشحن، إلى جانب إمكانية استخدامها في عمليات الإنزال الجوي.

ويمكن تشغيل المروحية للإخلاء الطبي، وتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة على متنها، وتوفير مهام البحث والإنقاذ في ظروف القتال.

ومن المواصفات الخاصة بالمروحية Mi-171، ان الحد الأقصى لوزن الإقلاع 13.500 كجم، والحد الأقصى لوزن الحمولة الخارجية، كجم4.000 والسرعة القصوى، كم/ساعة 280.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   