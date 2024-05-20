صنعها الاتحاد السوفيتي... تعرّف على نوع مروحية رئيس إيران!

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تعرضت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، لحادث في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، في طريق عودتها من زيارة لأذربيجان، وسط احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا، بسبب "خطورة" الحادث، وفق ما ذكره مصدر لوكالة الأنباء الإيرانية "IRIB".



وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه "لا يمكن مواصلة البحث جويا، بسبب الأحوال الجوية السيئة"، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، أنه "لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر صورة التقطت لطائرة الرئيس الإيراني، وكانت تحمل على متنها الرئيس ووزير خارجيته ومحافظ أذربيجان الشرقية وقائد فريق المرافقة.

وعن المعلومات الخاصة بالطائرة المروحية التي كانت يستقلها الرئيس الإيراني، فهي مروحية من نوع "Mi-171"، وتم تصميمها وصناعتها من قبل الاتحاد السوفيتي، وحلقت لأول مرة عام 1975.



وتتميز المروحية بخصائص الطيران والتشغيل المحسنة والقدرة العالية على البقاء وسلامة الطيران، بالإضافة إلى مجمع أسلحة قوي غير موجه.



وتم تصميم المروحية للقيام بتوصيل الأفراد ونقل البضائع والمواد داخل مقصورة الشحن، إلى جانب إمكانية استخدامها في عمليات الإنزال الجوي.



ويمكن تشغيل المروحية للإخلاء الطبي، وتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة على متنها، وتوفير مهام البحث والإنقاذ في ظروف القتال.



ومن المواصفات الخاصة بالمروحية Mi-171، ان الحد الأقصى لوزن الإقلاع 13.500 كجم، والحد الأقصى لوزن الحمولة الخارجية، كجم4.000 والسرعة القصوى، كم/ساعة 280.