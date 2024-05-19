جريمة تزلزل القلوب... شاب يُفرغ 3 رصاصات بصدر شقيقته!

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في جريمة تزلزل القلوب، أقدم شاب عراقي على قتل شقيقته بدم بارد، مصوباً عليها 3 رصاصات أردوها ليفر هارباً.



فقد أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، خلال الساعات الماضية، لحظة استدراج شاب شقيقته عبر دراجته النارية إلى أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، ومن ثم فتح عليها وابلاً من الرصاص.



وبينما فر الشاب هارباً، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات تبحث عن المطلوب، مشيرة إلى أن أسباب القضية قد تكون "مزاعم شرف".

يشار إلى، أن العراق كان سجّل منذ بداية العام الجاري تحولات خطيرة في أرقام الجريمة، حيث سجّلت جرائم فظيعة حتى في نطاق الأسرة الواحدة.



ويعدّ التطور السريع في أرقام الجريمة انعكاساً لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أوجدتها الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.



كما أفضت تلك الحالة إلى تحولات أخلاقية ونفسية باتت تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته، وفق اختصاصيين اجتماعيين.