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شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح

18
MAY
2024
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استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت أشلاء ثلاثة شهداء من أنقاض شقة سكنية في عمارة "أبو هاشم" بمنطقة البلد وسط رفح، بعدما قصفها طيران الاحتلال.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الاحتلال على المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف للاحتلال على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

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