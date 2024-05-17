وصول أول سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الميناء العائم في غزة

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وصلت أول سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية اليوم الجمعة إلى الميناء العائم المؤقت قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب. أ) عن مصادر فلسطينية وأميركية.

وقالت مصادر فلسطينية إن السفينة التي وصلت تحمل مواد غذائية وأدوية وبعض المستلزمات الأساسية للسكان المحليين الذين يعانون من ويلات الحرب ما بين إسرائيل وحماس منذ سبعة أشهر.

وأوضحت المصادر بأن السفينة توقفت قبالة شواطئ قطاع غزة فيما عملت طواقم تتبع لمنظمة الغذاء العالمي على تفريغها عبر قوارب صغيرة أخرى وإدخالها عبر الميناء العائم إلى الشاحنات التي كانت تنتظر قبالته.

وأضافت المصادر بأن المساعدات الإنسانية سيتم توزيعها على سكان المناطق الشمالية والجنوبية وذلك عبر برنامج تم إعداده مسبقا وفق بيانات رسمية لدى المنظمة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، من جهتها، بدء عمل الميناء العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة في قطاع غزة وذلك بهدف التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية لدى السكان المحلية.

وأوضح "البنتاغون" في بيان له، أن مهمة الرصيف العائم هي تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون أي تواجد لأي جندي أمريكي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك المساعدات هي مقدمة من عدة دول.