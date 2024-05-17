برنامج الأغذية العالمي: التصعيد العسكري في رفح ينذر بتوقف العمليات الإنسانية في غزة

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أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن "التصعيد العسكري في رفح ينذر بتوقف العمليات الإنسانية في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف الهجوم العسكري الإسرائيلي بالمدينة"، لافتةَ الى أن "السكّان الذين نزحوا قسرا من رفح توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والأخيرة أصبحت مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية".

وفي 6 أيارالحالي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، واحتل الجانب الفلسطيني من معبرها، حيث كان يتواجد في المدينة نحو 1.4 مليون نازح، سبق أن دفعهم إسرائيل للنزوح إليها قسرا، بزعم أنها "آمنة" قبل أن تشن عليها هجوما بريا وغارات جوية مكثفة.