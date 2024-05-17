"الأونروا": عدد النازحين من رفح تجاوز 630 ألف فلسطيني

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف الهجوم العسكري الإسرائيلي بالمدينة"، لافتةَ الى أن "السكّان الذين نزحوا قسرا من رفح توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والأخيرة أصبحت مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية".

وفي 6 أيارالحالي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، واحتل الجانب الفلسطيني من معبرها، حيث كان يتواجد في المدينة نحو 1.4 مليون نازح، سبق أن دفعهم إسرائيل للنزوح إليها قسرا، بزعم أنها "آمنة" قبل أن تشن عليها هجوما بريا وغارات جوية مكثفة.

وفي سياق، كانت قد حذرت الأمم المتحدة من "توقف تام لأعمال الإغاثة في قطاع غزة في غضون أيام قليلة حال استمر عدم إدخال الوقود إلى القطاع"، مشددة على "وجود "حاجة ماسة الآن لفتح المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع".