القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

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شنت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بلدتي يعبد وعرابة وواصلت اقتحام قرية جلبون بمحافظة جنين شمال الضفة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها فيهما في خطوة إستفزازية، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل يعبد، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وتتواصل عملية الاقتحام لقرية جلبون، حيث تستولي القوات الإسرائيلية على مغسلة ومنزل في القرية شمال شرق جنين لليوم العشرين على التوالي، وحولته لنقطة مراقبة عسكرية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما في القرية وثلاثة مواطنين بينهم طفلان، هما يامن راني دروبي (15 عاما)، وعمرو أحمد دروبي (15 عاما)، من منزليهما في قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم شمال الضفة.

وكانت قوة عسكرية اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وضواحيها، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

واقتحم الجيش الإسرائيلي أحياء وبلدات في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وبيت لحم، وقلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حزما وعناتا في القدس المحتلة، وحي الإرسال في مدينة البيرة، وبلدة بيرزيت شمال رام الله، وبلدة عزون بمحافظة قلقيلية، ومدينة نابلس، وداهمت عدة منازل فيها واعتقلت عددا من الشباب.