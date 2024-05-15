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كشف عن سبب اختياره العرجاني رئيسا.. اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمرا في الجيزة ويوجه رسالة لإسرائيل

15
MAY
2024
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نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
 
كشف عن سبب اختياره العرجاني رئيسا.. اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمرا في الجيزة ويوجه رسالة لإسرائيلالإعلام الإسرائيلي يتساءل: لماذا وحدت مصر قبائل سيناء بقيادة العرجاني؟
وأكد أحمد ضيف صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، أهمية الدور الذي قام به الاتحاد خلال الفترة الماضية، ومساندة الدولة في تنفيذ عملية التنمية الشاملة سيناء 2018، موضحا أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على الإرهاب ودحره في بؤرته.
 
وشدد على "أننا نتبنى القضايا الوطنية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة التهجير القسري الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، من خلال رفض العدوان وإيجاد حل عادل وشامل بإقامة دولة مستقلة فلسطينية على حدود يونيو 1967"، مشيرا إلى "خطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف بث الشائعات وزعزعة الاستقرار".
 
ووجه الشكر لجميع القبائل المشاركة في هذا المؤتمر، موضحا أنه "تجمع وطني يضم أبناء القبائل العربية وتوحيد الصف فى كيان واحد يدعم الدولة ومؤسساتها في مواجهة ما يهدد البلاد من مخاطر تواجه البلاد من مختلف الاتجاهات".
 
من جانبه، قال اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني في مجلس وزراء الداخلية العرب، إن مصر تخوض حاليا مرحلة حرجة ودقيقة جدا في تاريخها، وربما مقبلة على مشارف مواجهة عسكرية وقانونية مع إسرائيل، ولذلك من حقها أن تلجأ لكافة الوسائل التي تدعم موقفها في أي معارك.
 
وأضاف أن اختيار إبراهيم العرجاني لرئاسة الاتحاد يرجع لعدة أسباب منها، أنه شيخ قبيلة الترابين، أكبر قبائل سيناء وواحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، حيث يمتلك العديد من الشركات والمصانع الكبرى، ويتمتع بنفوذ كبير في أوساط القبائل العربية في شمال سيناء وجنوبها.
 
أما عن سبب تدشين اتحاد القبائل في هذا التوقيت، فرأى الخبير أنه ربما يرجع ذلك لرغبة مصر بالتصدي للتحركات الإسرائيلية الأخيرة في استقطاب بدو النقب، وقيامها بالتحالف مع القبائل والعشائر العربية بصحراء النقب والتي لها حدود متلاصقة ومباشرة وامتداد طبيعي لسيناء.
 
وتوافد على مقر المؤتمر الجماهيري آلاف المواطنين من مختلف المحافظات والقبائل العرببة والمصرية، كما تصدر الحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد كبير من المحافظين والوزراء السابقين.
 
وكان اتحاد القبائل العربية وجّه الدعوة لعموم الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب، لحضور مؤتمر جماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
 
وكان من المقرر أن يحضر الشيخ إبراهيم العرجاني، وأن يكون رئيس المؤتمر لكنه اعتذر عن الحضور، بعدما استعد الأهالي لاستقباله استقبالا حافلا بالطبول والمزمار، حسب ما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.
روسيا اليوم
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