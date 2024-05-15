الجزائر.. بيان بشأن العثور على شخص في "زريبة" جاره بعد 3 عقود على اختفائه

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أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.

الجزائر.. بيان بشأن العثور على شخص في ضجة في الجزائر بعد تداول فيديو وصور لشاب عثر عليه في مستودع جاره بعد اختفائه عام 1996

وقال مجلس قضاء الجلفة في بيانه: "تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد دائرة الشارف، بتاريخ 12 مايو 2024 شكوى المدعو "ب، ل" ضد شخص على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو "ب،ع" المفقود منذ 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو "ع، ب"ببلدية القديد داخل زريبة أغنام".

وأضاف البيان: "أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الادريسية عقب هذا البلاغ مصالح الدرك بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور وفعلا تم العثور على الشخص المفقود "ب ع" وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة".

وأردف: "أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفل الطبي والنفسي بالضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة فور نهاية التحقيق".

وانتشر مقطع صادم للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، قيل إنه احتجز فيها لسنوات عديدة، منذ اختفائه في التسعينيات، وقال نشطاء إنه وجد في حالة صدمة ولم يتمكن من الكلام.