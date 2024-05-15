living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"القسام": أجهزنا على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شمال قطاع غزة

15
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
 
"القسام" تفجر عبوة "رعدية" بقوة إسرائيلية خاصة وتستهدف ناقلة جند وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى
وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".
 
 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث في قطاع غزة "صعب" و"مستمر" "تحت الرقابة الكاملة".
 
ومنذ صباح اليوم، أعلنت "القسام" عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:
 
- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".
 
- "كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تقصف "عسقلان" برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
 
- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع "ميركفا" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو زتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة"
 
- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة "ميركفا" صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تدكّ موقع مدفعية الهاوتزر شمال شرق قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
 
- "كتائب القسام تقنص جنديا صهيونيا في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر".
 
- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع".
 
- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وما زالت النيران مشتعلة في الآلية المستهدفة حتى اللحظة (لحظة كتابة هذا الخبر) في محيط مسجد هارون شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
 
- "كتائب القسام تدكّ آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون"
 
- "كتائب القسام تستهدف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة".
 
وفي آخر بيان له حول القتلى في صفوفه، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت مقتل جندي إضافي في صفوفه.
 
وبين الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود، فيما تستمر المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   