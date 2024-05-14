إسرائيليون يمنعون ويدمرون قافلة مساعدات متجهة إلى غزة

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أغلق محتجون إسرائيليون الطريق على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق ومزقوا أكياس الحبوب بالقرب من معبر معبر ترقوميا.
وكانت الشاحنات التي تم الاعتداء عليها بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل، قادمة من الأردن ومتوجهة إلى قطاع غزة، حيث يحتاج أهالي القطاع بشدة إلى المساعدات الإنسانية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سلوك المتظاهرين "غير مقبول على الإطلاق" وأدان البيت الأبيض الهجوم ووصف "نهب" قوافل المساعدات بأنه "شيء مثير للغضب"
وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت مجموعة الناشطين "تساف 9" مسؤولة عن تنظيم الاحتجاج، وتصفها التقارير بأنها جماعة يمينية تسعى إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن الإسرائيليين هناك.