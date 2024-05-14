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بناء على طلب الإنتربول.. كردستان العراق تصطاد "العقرب"

14
MAY
2024
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أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق، القبض على أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في أوروبا، الإثنين.
 
وقال الجهاز الأمني التابع لحكومة الإقليم، إنه ألقى القبض على برزان مجيد الملقب بـ"العقرب" في السليمانية، بناء على طلب من الإنتربول و"بعد تبادل المعلومات الاستخبارية".
 
وأضاف أنه تم تسليمه إلى إدارة العدل في الإقليم.
 
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عن اعتقال مجيد، عبر حسابها على منصة "إكس".
 
وكانت وكالة الجريمة قد أصدرت نداء للمساعدة في تعقب مجيد عام 2022، بعد إدانته غيابيا في بلجيكا بجرائم تهريب بشر، بعد تحقيق مشترك بين لندن وبروكسل.
 
وقالت الوكالة إنه حاول تهريب 100 مهاجر إلى بريطانيا في قوارب وشاحنات صغيرة.
 
ويتحدر العديد من المهاجرين المحتملين من إقليم كردستان شمالي العراق.
 
ورغم كون الإقليم أكثر ازدهارا واستقرارا نسبيا من مناطق أخرى من البلاد، يدفع ارتفاع معدلات البطالة والفساد الكثير من الشباب الأكراد إلى القيام بهذه الرحلة الخطيرة.
 
وفي نوفمبر 2021، كان 16 كرديا عراقيا من بين مجموعة تتألف من 27 شخصا، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي.
 
وارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة في السنوات الأخيرة، حيث سعى الفارون من الحرب والتدهور الاقتصادي إلى حياة أفضل في بريطانيا، مقابل دفع آلاف الدولارات للمهربين.
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